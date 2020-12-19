Сб, 19.12.2020
Мы должны подготовиться к трехнедельному периоду тишины. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Карантин в Лондоне и незаконный пикет в Валке. Все, что вы могли пропустить 19 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  •  За сутки подтверждено 870 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек.
  • За прошедшие сутки были госпитализированы 103 пациента с Covid-19.
  • Covid-19: в Риге было зарегистрировано 40% новых случаев.
  • В Лондоне вводят самый высокий уровень карантина.
  • Covid-19: Полиция призывает воздержаться от участия в общественных акциях.
  • В Литве за сутки подтверждено 3219 случаев коронавируса, умерли 33 человека.
  • В ЮАР выявлен тяжелый вариант нового коронавируса. Именно он может быть причиной второй волны.
  • В России от Covid-19 умерло больше 50 тысяч человек.
  • В США для экстренного использования разрешена уже вторая вакцина против Covid-19.
  • В Эстонии сотрудница полиции пожелала человеку без маски переболеть коронавирусом.
  • Президента Чили оштрафовали на 3500 долларов за то, что он не надел маску.

Другие события дня:

  • Несанкционированный пикет в Валке против новых ограничений: собралось более 150 человек.
  • В ближайшие недели в магазинах будет продаваться только ограниченный ассортимент товаров.
  • Депутат устраивал родственников на работу в Рижскую думу - теперь его могут уволить.
  • Синоптики предупреждают - сегодня ночью в некоторых местах Латвии образуется густой туман.
  • На трассе Рига - Царникава в результате ДТП погиб пешеход.
  • Российским космонавтам на МКС до сих пор не удалось устранить утечку воздуха.
  • Власти Беларуси планируют ввести денежный сбор за выезд из страны на автомобиле.
  • Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии: у него была диагностирована лейкемия.
  • Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.
  • Умер писатель Роман Арбитман: по его книге снят сериал "Досье детектива Дубровского".
  • Головкин уверенно победил поляка Шеремету и установил рекорд.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Голос-9: Шнуров и Баста встретились в эфире после взаимных оскорблений, а Нагиев пошутил про вопросы Путину.
  • Ночь в Ухани: как бывший эпицентр коронавируса заново учится тусоваться.

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