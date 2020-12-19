Карантин в Лондоне и незаконный пикет в Валке. Все, что вы могли пропустить 19 декабря

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- За сутки подтверждено 870 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек.
- За прошедшие сутки были госпитализированы 103 пациента с Covid-19.
- Covid-19: в Риге было зарегистрировано 40% новых случаев.
- В Лондоне вводят самый высокий уровень карантина.
- Covid-19: Полиция призывает воздержаться от участия в общественных акциях.
- В Литве за сутки подтверждено 3219 случаев коронавируса, умерли 33 человека.
- В ЮАР выявлен тяжелый вариант нового коронавируса. Именно он может быть причиной второй волны.
- В России от Covid-19 умерло больше 50 тысяч человек.
- В США для экстренного использования разрешена уже вторая вакцина против Covid-19.
- В Эстонии сотрудница полиции пожелала человеку без маски переболеть коронавирусом.
- Президента Чили оштрафовали на 3500 долларов за то, что он не надел маску.
Другие события дня:
- Несанкционированный пикет в Валке против новых ограничений: собралось более 150 человек.
- В ближайшие недели в магазинах будет продаваться только ограниченный ассортимент товаров.
- Депутат устраивал родственников на работу в Рижскую думу - теперь его могут уволить.
- Синоптики предупреждают - сегодня ночью в некоторых местах Латвии образуется густой туман.
- На трассе Рига - Царникава в результате ДТП погиб пешеход.
- Российским космонавтам на МКС до сих пор не удалось устранить утечку воздуха.
- Власти Беларуси планируют ввести денежный сбор за выезд из страны на автомобиле.
- Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии: у него была диагностирована лейкемия.
- Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.
- Умер писатель Роман Арбитман: по его книге снят сериал "Досье детектива Дубровского".
- Головкин уверенно победил поляка Шеремету и установил рекорд.
Немного легких новостей отвлечься:
- Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Голос-9: Шнуров и Баста встретились в эфире после взаимных оскорблений, а Нагиев пошутил про вопросы Путину.
- Ночь в Ухани: как бывший эпицентр коронавируса заново учится тусоваться.