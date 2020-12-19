Спешка перед тремя неделями тишины - парикмахеры работают до поздней ночи

В пятницу, 18 декабря, многие торговые центры продлили рабочее время.

Последние выходные до полуночи работают также косметологи и парикмахеры, например, мужская парикмахерская в Адажи.

Обычно их рабочее время до 20.00, но сейчас они работают до последнего клиента. С понедельника будет вынужденный трехнедельный простой.

Работа до полуночи - это не только вопрос денег, но и чтобы не огорчать клиентов.

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"Телефон весь день был горячим, были звонки, и мы записывали как можно больше клиентов, чтобы пойти на встречу людям и принять их", - говорит мастер парикмахерской Black Stork Алисе Биндере.

В эти дни в салон ездят люди не только из столицы, но и из других окраин Риги.

"Все записи были заняты, я не мог попасть никуда. Если бы это место не работало в нерабочее время, признаюсь, я бы тоже сюда не попал", - говорит клиент салона Андрис.



Но зачем людям ходить в салоны красоты, если теперь запрещено выходить за пределы одного домохозяйства? Мастера слышали от клиентов, что они не собираются на запрещенные вечеринки, но

есть опасения, что правительство может продлить запрет на услуги красоты, и 11 января все может еще не закончиться. 24

Работники этой мужской парикмахерской понимают эпидемиологическую ситуацию, загруженность врачей в отделениях Covid-19, и поэтому поддерживают решение правительства о временном закрытии этого и других секторов услуг.

Управляющий салоном полагается на обещание правительства выплатить пособие за простой: "Почему бы и нет? Мы всегда платили налоги честно, и я считаю, что мы, безусловно, этого заслуживаем. Я хотел бы верить, что мы каким-то образом будем защищены государством".