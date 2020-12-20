LTV: Один врач умер от последствий Covid-19, еще несколько в больнице в тяжелом состоянии

Один врач скончался от последствий Covid-19, еще несколько находятся в тяжелом состоянии в больнице - это сейчас реальность в Латвии. Врачи, которые борются за жизнь каждого пациента, согласны с тем, что когда в больницу доставляют коллег, это особенно сложно, сообщает передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Олег Шуба, заведующий Клиникой токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), показал на снимках компьютерной томографии последствия вируса на легких врача.
Врач, которая попала в больницу в начале декабря, в настоящее время лежит на одной из десяти коек интенсивной терапии, и врачи продолжают бороться за ее жизнь.
В течение шести дней легкие пациента утратили способность поглощать кислород.
"Это ковид, чистый ковид, не более того. Вы можете увидеть, что осталось от нормальной ткани", - сказал Шуба.
Председатель правления больницы им. Страдиня Ринальдс Муциньш сообщил, что в трех созданных карантинных отделениях среди пациентов есть и сотрудники.
Есть и такие же коллеги, которые находятся в сложной ситуации. В больнице работает 160 сотрудников, которые являются больными или контактными лицами, и это заметная нехватка персонала.
"Мы также вынуждены заботиться о наших коллегах, заболевших коронавирусом", - пояснил Муциньш.
Больше невозможно определить, где врачи заразились, потому что распространение вируса в Латвии слишком велико, чтобы выявить контакты. По словам Муциньша, пути заражения есть как на работе, так и в повседневной жизни.
Раз в неделю весь персонал больницы проверяется на коронавирус. Это позволяет быстрее обнаруживать вирусоносителей.
Не хватает средств защиты и их запасы регулярно пополняются, но сами медицинские силы на исходе. Мнение, что Covid-19 вообще не существует и его придумали СМИ, часто способствует выгоранию врачей.
"У нас сейчас быстро растет число пациентов, мы должны работать, чтобы их спасти. Мы тоже люди, мы тоже устали, нам тоже нужна поддержка, нам нужно где-то набраться энергии. Но, глядя на то, что происходит в социальных сетях, это не увеличивает наши усилия по борьбе с инфекцией Covid-19", - объясняет Шуба.