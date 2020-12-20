LTV: Один врач умер от последствий Covid-19, еще несколько в больнице в тяжелом состоянии

Олег Шуба, заведующий Клиникой токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), показал на снимках компьютерной томографии последствия вируса на легких врача.

Врач, которая попала в больницу в начале декабря, в настоящее время лежит на одной из десяти коек интенсивной терапии, и врачи продолжают бороться за ее жизнь.



В течение шести дней легкие пациента утратили способность поглощать кислород.

"Это ковид, чистый ковид, не более того. Вы можете увидеть, что осталось от нормальной ткани", - сказал Шуба.

Другой врач, у которого также был ряд других серьезных заболеваний, скончался от Covid-19.

Председатель правления больницы им. Страдиня Ринальдс Муциньш сообщил, что в трех созданных карантинных отделениях среди пациентов есть и сотрудники.

Есть и такие же коллеги, которые находятся в сложной ситуации. В больнице работает 160 сотрудников, которые являются больными или контактными лицами, и это заметная нехватка персонала.

"Мы также вынуждены заботиться о наших коллегах, заболевших коронавирусом", - пояснил Муциньш.

Больше невозможно определить, где врачи заразились, потому что распространение вируса в Латвии слишком велико, чтобы выявить контакты. По словам Муциньша, пути заражения есть как на работе, так и в повседневной жизни.

Раз в неделю весь персонал больницы проверяется на коронавирус. Это позволяет быстрее обнаруживать вирусоносителей.



Не хватает средств защиты и их запасы регулярно пополняются, но сами медицинские силы на исходе. Мнение, что Covid-19 вообще не существует и его придумали СМИ, часто способствует выгоранию врачей.

"У нас действительно нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе", - подчеркнул Шуба.