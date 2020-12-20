Пьяный водитель разбил машину и попрощался с правами

"Полиция остановилась, чтобы выяснить, что произошло. Позже выяснилось, что один из этих мужчин был водителем Audi, который попал в аварию. Другой человек был другом водителя, который прибыл на место происшествия, а третий был очевидцем, рядом с домом которого произошла авария", - рассказывает передаче Degpunktā представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане.

Хотя была вероятность, что автомобиль Audi начал скользить, и водитель просто не смог справиться с управлением, разговор с водителем вызвал подозрения у полицейских, что авария не была несчастным случаем и что 21-летний мужчина мог сесть за рулем пьяным.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Проверяя личные данные, быстро выяснилось, что виновник аварии вообще не имел законно полученных водительских прав, более того, выданный сотрудниками Госполиции алкотестер показал 1,32 промилле алкоголя в крови.

Водитель признался, что выпил немного перед тем, как сел за руль. Против него уже возбуждено уголовное дело.