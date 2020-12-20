Пьяный водитель разбил машину и попрощался с правами

В Иманте, на улице Слокас, около четырех с половиной утра полиция заметила разбитый автомобиль, вокруг которого суетились трое мужчин. Было очевидно, что произошла авария, в которой автомобиль проехал через забор, разрушил остановку общественного транспорта и остановился только на большом расстоянии после "полета" за пешеходным переходом, сообщает передача Degpunktā.
"Полиция остановилась, чтобы выяснить, что произошло. Позже выяснилось, что один из этих мужчин был водителем Audi, который попал в аварию. Другой человек был другом водителя, который прибыл на место происшествия, а третий был очевидцем, рядом с домом которого произошла авария", - рассказывает передаче Degpunktā представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане.
Хотя была вероятность, что автомобиль Audi начал скользить, и водитель просто не смог справиться с управлением, разговор с водителем вызвал подозрения у полицейских, что авария не была несчастным случаем и что 21-летний мужчина мог сесть за рулем пьяным.
Проверяя личные данные, быстро выяснилось, что виновник аварии вообще не имел законно полученных водительских прав, более того, выданный сотрудниками Госполиции алкотестер показал 1,32 промилле алкоголя в крови.
Водитель признался, что выпил немного перед тем, как сел за руль. Против него уже возбуждено уголовное дело.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке