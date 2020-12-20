Вс, 20.12.2020
У нас сейчас стремительно растет число пациентов, мы должны работать, чтобы их спасти. Мы тоже люди, мы тоже устали, нам тоже нужна поддержка, нам нужно где-то набраться энергии. Но глядя на то, что происходит в социальных сетях, это не увеличивает наши усилия по борьбе с инфекцией Covid-19. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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За сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек

ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двое умерших входили в возрастную группу от 50 до 55 лет, трое - от 70 до 80 лет, четверо - в группу от 80 до 90 лет, трое - в возрасте от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 439 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5545 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,6%.

В Латвии до сих пор Covid-19 заболели 30 940 человек, всего сделано 786 528 тестов на Covid-19.

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