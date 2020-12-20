За сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек

Двое умерших входили в возрастную группу от 50 до 55 лет, трое - от 70 до 80 лет, четверо - в группу от 80 до 90 лет, трое - в возрасте от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 439 человек с подтвержденным Covid-19.