Леван Горозия посвятил трек главному тренеру сборной России Черчесову

В конце ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал провокационное интервью, в котором раскритиковал молодых футболистов, в том числе братьев Миранчуков и Фёдора Чалова. Рэпер Леван Горозия (бывший L’One) выпустил трек и клип "Золотой актив", в котором есть отсылки к скандалу с тренером и проблемам в национальной команде, пишет Eurosport.ru.
В интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова спросили, почему он не вызывает в команду одних и самых ярких футболистов страны - Головина, братьев Миранчуков, Чалова. Тренер ответил так:
"Золотому активу" как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас", - сказал Черчесов в интервью.
Рэпер снял клип, в котором пьёт много чая, играет в дворовый футбол и PlayStation 5.
В клипе появились блогер Жека Савин ("Красава"), рэпер Nel, футболист и брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова Даниил, блогер и корреспондент Youtube-канала Василия Уткина Виктор Кравченко и другие.
Видео: Леван Горозия - Золотой актив