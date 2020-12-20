Леван Горозия посвятил трек главному тренеру сборной России Черчесову

В интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова спросили, почему он не вызывает в команду одних и самых ярких футболистов страны - Головина, братьев Миранчуков, Чалова. Тренер ответил так:

"Золотому активу" как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас", - сказал Черчесов в интервью.