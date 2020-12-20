Загадочный пожар в автосервисе, в котором погиб человек - VDI начнет расследование

В ходе расследование будут выяснять причины, почему произошел несчастный случай и почему сотрудникам не удалось спастись.

Расследование будет продолжаться 30 рабочих дней, но, по утверждению инспекции, если потребуются дополнительные проверки, расследование может занять больше времени. В настоящее время планируется, что инспектор VDI приедет на предприятие и расследует это дело.

Как сообщалось, на этой неделе в Риге, на улице Бривибас, в ангаре автосервиса AKS Serviss произошел пожар, в результате которого погиб один человек, двое пострадали.

Около 11 часов утра пожарные выехали на вызов в Ригу, где горел одноэтажный гараж ангарного типа. Загорелись также две соседние машины. Один человек погиб в пожаре, а двух пострадавших направили к медикам NMPD.

По словам владельца автосервиса Каспарса Шимкуса, один из механиков автосервиса скончался.

В настоящее время обстоятельства пожара очень "загадочные", поскольку, по словам Шимкуса, в сервисе не хранилось такое количество топлива, которое могло бы вызвать подобную вспышку.