Умер легендарный латвийский музыкант Гвидо Линга

"Cегодня, 20 декабря, автор множества песен и хитов, основатель и лидер легендарной группы Linga Гвидо Линга, попрощался с нами и ушел вечно заниматься музыкой", - сообщило Latvijas rasio со ссылкой на Игоря Лингу в Twitter

Гвидо родился 16 июня 1969 года и является автором многих песен и хитов.

В 1980-х годах Линга играл в группах Ārprāc и Zig Zag, но в конце 1988 года он сформировал группу Linga, первое большое выступление которой состоялось на фестивале Rock for Independence в 1989 году.

В последние годы Гвидо Линга также работал диджеем на Latvijas radio 2.

Линга и его жена Эвия вырастили двух сыновей - Дэна и Свена.

В начале этого года музыкант во Дворце культуры ВЭФ отметил концертом группы Linga два юбилея - свое 50-летие и 30-летие коллектива, в которую также входит старший сын Гвидо Свенс, недавно достигший совершеннолетия.

Среди наиболее популярных композиций группы Linga такие песни, как "Nāc dejot", "Krodziņš", "Signe melo", "Šeit šeit".