За сутки в Эстонии выявлено 579 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре пациента с коронавирусом и добавились 579 новых случаев заражения. Количество положительных тестов составляет 11%.
За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом - 90-летняя женщина, 83- летняя женщина, 73-летний мужчина и 44-летний мужчина.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,10 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,6% всего объема тестов.
По состоянию на утро воскресенья с коронавирусной инфекцией госпитализированы 340 человек, 17 из них на искусственной вентиляции легких.