За сутки в Эстонии выявлено 579 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом - 90-летняя женщина, 83- летняя женщина, 73-летний мужчина и 44-летний мужчина.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,10 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,6% всего объема тестов.