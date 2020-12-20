Вс, 20.12.2020
У нас действительно нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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За сутки в Эстонии выявлено 579 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре пациента с коронавирусом и добавились 579 новых случаев заражения. Количество положительных тестов составляет 11%. 

За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом - 90-летняя женщина, 83- летняя женщина, 73-летний мужчина и 44-летний мужчина.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,10 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,6% всего объема тестов.

По состоянию на утро воскресенья с коронавирусной инфекцией госпитализированы 340 человек, 17 из них на искусственной вентиляции легких. 

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