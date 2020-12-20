За сутки в Литве выявлено 2927 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Литва

В Литве за прошедшие суткм еще у 2927 человек был подтвержден Covid-19, и было зарегистрировано 14 новых случаев смерти, вызванных Covid-19, сообщил Департамент статистики в воскресенье, 20 декабря.

Всего в стране был диагностирован вирус у 112 359 человек, и 50 721 человек подтвердили свое выздоровление.

Общее количество умерших от Covid-19 в Литве достигло 1019 человек, а у 510 заболевших причина смерти была другой.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре пациента с коронавирусом и добавились 579 новых случаев заражения. Количество положительных тестов составляет 11%.

За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом - 90-летняя женщина, 83- летняя женщина, 73-летний мужчина и 44-летний мужчина.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,10 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,6% всего объема тестов.