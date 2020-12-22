Вт, 22.12.2020
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  • Дома звезд, украшенные к Новому году и их праздничные елки: от Билана до Глюкозы
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Фото ⟩ Дома звезд, украшенные к Новому году и их праздничные елки: от Билана до Глюкозы

RUS TVNET сделал подборку праздничного убранства Полины Гагариной, Димы Билана, Сергея Лазарева, Анастасии Волочковой и других знаменитостей. 

Новогодняя красавица дома у Полины Гагариной.

Чудесный праздничный образ Глюкозы.  

Наталья Подольская показала свой украшенный к празднику дом.  

Яна Рутковская и ее необычный декор. 

Гостиная Филипа Киркорова с красавицей-елкой.  

Праздничное настроение от Ксении Бородиной.  

Анастасия Волочкова показала, что важны не только украшения, но и размер.  

На этом фото лишь немного можно разглядеть необычные шары на елке Юлии Ковальчук. 

Лена Темникова тоже немного украсила свой особняк к Новому году.  

Такое доброе видео от Риты Дакоты и ее возлюбленного.  

Регина Тодоренко тоже сняла праздничный ролик.  

Софья Таюрская показала свою елочку. 

Кристина Орбакайте уже радуется снегу и сугробам.

На этом фото Анны Седоковой не знаешь на что и смотреть...

Кети Топурия и ее праздничное убранство.

Рената Литвинова, к примеру, уже отрепетировала встречу Нового года.

Божена Рынска вместо елочки показала дочурку-снежинку.

Роскошная елка Димы Билана.

Сергей Лазарев украшал дом к празднику вместе с детьми.

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