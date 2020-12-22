Фото ⟩ Дома звезд, украшенные к Новому году и их праздничные елки: от Билана до Глюкозы

RUS TVNET сделал подборку праздничного убранства Полины Гагариной, Димы Билана, Сергея Лазарева, Анастасии Волочковой и других знаменитостей.
Новогодняя красавица дома у Полины Гагариной.
Чудесный праздничный образ Глюкозы.
Наталья Подольская показала свой украшенный к празднику дом.
Яна Рутковская и ее необычный декор.
Гостиная Филипа Киркорова с красавицей-елкой.
Праздничное настроение от Ксении Бородиной.
Анастасия Волочкова показала, что важны не только украшения, но и размер.
На этом фото лишь немного можно разглядеть необычные шары на елке Юлии Ковальчук.
Лена Темникова тоже немного украсила свой особняк к Новому году.
Такое доброе видео от Риты Дакоты и ее возлюбленного.
Регина Тодоренко тоже сняла праздничный ролик.
Софья Таюрская показала свою елочку.
Кристина Орбакайте уже радуется снегу и сугробам.
На этом фото Анны Седоковой не знаешь на что и смотреть...
Кети Топурия и ее праздничное убранство.
Рената Литвинова, к примеру, уже отрепетировала встречу Нового года.
Божена Рынска вместо елочки показала дочурку-снежинку.
Роскошная елка Димы Билана.
Сергей Лазарев украшал дом к празднику вместе с детьми.