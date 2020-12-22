Фото ⟩ Дома звезд, украшенные к Новому году и их праздничные елки: от Билана до Глюкозы

Новогодняя красавица дома у Полины Гагариной.

Чудесный праздничный образ Глюкозы.

Наталья Подольская показала свой украшенный к празднику дом.

Яна Рутковская и ее необычный декор.

Гостиная Филипа Киркорова с красавицей-елкой.

Праздничное настроение от Ксении Бородиной.

Анастасия Волочкова показала, что важны не только украшения, но и размер.

На этом фото лишь немного можно разглядеть необычные шары на елке Юлии Ковальчук.

Лена Темникова тоже немного украсила свой особняк к Новому году.

Такое доброе видео от Риты Дакоты и ее возлюбленного.

Регина Тодоренко тоже сняла праздничный ролик.

Софья Таюрская показала свою елочку.

Кристина Орбакайте уже радуется снегу и сугробам.

На этом фото Анны Седоковой не знаешь на что и смотреть...

Кети Топурия и ее праздничное убранство.

Рената Литвинова, к примеру, уже отрепетировала встречу Нового года.

Божена Рынска вместо елочки показала дочурку-снежинку.

Роскошная елка Димы Билана.