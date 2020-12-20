В аварии на Вентспилсском шоссе погиб водитель

Авария произошла около 20:00 на Вентспилсском шоссе, когда автомобиль Mazda выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте.

За минувшие сутки было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых девять человек пострадали и один человек погиб.