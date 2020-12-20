В аварии на Вентспилсском шоссе погиб водитель

В субботу, 19 декабря, в ДТП в Бабитском крае погиб водитель, сообщили в Государственной полиции (VP).
Авария произошла около 20:00 на Вентспилсском шоссе, когда автомобиль Mazda выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте.
За минувшие сутки было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых девять человек пострадали и один человек погиб.
Большинство или 31 ДТП было зарегистрировано в Рижском крае, при этом 12 аварий произошло в Латгалии, 11 - в Видземе, десять - в Курземе и восемь - в Земгале.