"Соловьев учил меня любить": Ян Гэ о приезде в Россию, учебе во ВГИК, шоу "Голос" и дебюте у режиссера из Риги

Ян Гэ родилась в Китае, училась в России. Она снималась в "Притяжении" Федора Бондарчука, участвовала в проектах Кирилла Серебренникова и дошла до финала шоу "Голос".

"Пока я не стану очень богатой женщиной, я не могу родить ребенка", - призналась она Гордеевой.

Она подчеркнула, что если бы осталась в Китае, то не занималась творчеством. Она могла бы в Китае стать переводчицей или помощницей.

"Обычная жизнь, но это не означает, что я жила бы менее счастливей, чем сейчас... Если тебя устраивает твоя жизни и тебя любят, ты - счастливая... Если я бы меньше знала, то было бы меньше проблем", - поясняет актриса.

Ян Гэ училась в Туле на переводчицу по обмену из Китая. Она никогда не считала себя актрисой и в себя не верила. В мастерской Сергея Соловьева женщина оказалась случайно. Ей сказали, что можно попробовать. Проведя год в Туле, она жила и не знала, что хотела. Она делала то, что ей говорят.

"Много чего нельзя, и я просто хорошо училась... Я не жила для себя. Я не знала, чего хотела... Спустя год, мне стало дико страшно. Я взяла лист бумаги и написала, кем я бы хотела стать", - вспоминает Гэ.

Мама Ян Гэ была певицей, но запретила дочери петь. Она объяснила, что тогда, когда она приехала в Россию, то в Китае не знали, чем она занимается. Ей тогда было всего 20 лет. Во время знакомства с Соловьевым девушка даже не видела его фильмов. Ян Гэ вспоминает, что легендарный режиссер "Ассы" был похож на Деда Мороза.

Так как Ян Гэ была иностранкой, то после поступления на ВГИК, ей пришлось учиться на платном. Мама продала квартиру, чтобы выслать дочери денег на учебу. Она проучилась на театральном 4 года.

Теперь ее мечта купить матери квартиру, но деньги не так легко заработать. Все свободное время она уделяет матери. Отца у Ян Гэ нет.

Семь лет уже Ян Гэ служит в "Гоголь-центре". Был кастинг для актрис с азиатской внешностью. Так она и попала в театр. Это была постановка рижского режиссера Владислава Наставшева "Без страха". После этого Кирилл Серебренников взял ее в штат.

Ян Гэ призналась, что на шоу "Голос" подала заявку случайно и забыла об этом Она не думала, что пройдет. В итоге она попала на "Слепые прослушивания", и к ней повернулся Дима Билан.

"Участие на шоу "Голос" не дает ничего... Все хотят выиграть, а в итоге ничего не вышло... Я изначально знала, что это лишь прикол", - подчеркивает она.

Артистка считает, что это шоу не "трамплин". Это лишь дает возможность, чтобы тебя увидели и стали с тобой работать. Но нельзя считать, что это сделает тебя популярным и ты будешь счастливой.

ФОТО: скриншот видео

Она вспоминает, что Дима Билан защищал и разрешал ей делать на сцене все, что она хочет. В прямом эфире "Голоса" Ян Гэ сказала благодарную речь, в которой передала привет Кириллу Серебренникову, который был под домашним арестом. Она назвала его "К.С", чтобы ее обращение не вырезали.

"Соловьев учил меня любить, а Кирилл - верить и терпеть", - указала она.

Ян Гэ пережила нападение на почве расовой ненависти. У нее даже была операция на животе. Но она не обозлилась и жалеет своих обидчиков.