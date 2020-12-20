Треть жителей Латвии пытается дистанцироваться от кризиса Covid-19

Авторы исследования поясняют,

что для людей, которые принимают такой подход, важно быть уравновешенными и не сильно беспокоиться о ситуации. 2

В цело, они уверены в своей безопасности и своем здоровье, стараются сохранять "здравый смысл", а также не терять чувство реальности.

Исследование показало, что в Латвии такого подхода придерживаются 33% респондентов, а в мире в целом - 20%. В исследовании также делается вывод о том, что количество людей, выбирающих дистанционный подход, увеличилось с августа.

Однако неизменной остается доля населения, которым соблюдение ограничений помогает "пережить" эту кризисную ситуацию, делается вывод в исследовании. В целом этот подход выбирают 18% респондентов, тогда как во всем мире этот показатель несколько выше - 21%.

По мнению авторов исследования, это говорит о том, что

определение ограничений и соблюдение их не является универсальным средством снижения тревожности. 2

Это помогает справиться с эмоциональным стрессом и тревогой только части общества.

По сравнению с августом рост распространенности Covid-19 привел к увеличению числа людей, ожидающих четкого плана действий, который принесет результаты и улучшит ситуацию. Если в августе такую ​​позицию выразили 9% респондентов, то в последнем опросе - 16%. Между тем увеличилась и доля респондентов, которые надеются, что решение будет найдено - в августе такую ​​позицию высказали 7% респондентов, а в ноябре - 11%.

В то же время в исследовании делается вывод, что количество людей в Латвии, которые открыто игнорируют существование Covid-19 и угрозу, которую представляет это заболевание, его влияние на общество и состояние здоровья, уменьшилось. В августе такую ​​точку зрения высказали 19% респондентов, а в ноябре - 13%.

Также снизилась доля населения, которая выбрала выжидательную стратегию в надежде, что все скоро закончится. 2

По мнению авторов исследования, эти данные в Латвии и в мире ясно показывают, что помимо определения строгих правил, которые помогают снизить распространение Covid-19, жителям требуется эмоциональное равновесие, социальная поддержка, диалог и понятная коммуникация об ограничениях и их полезности.