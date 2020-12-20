Треть жителей Латвии пытается дистанцироваться от кризиса Covid-19

По сравнению с остальным миром в Латвии значительно больше людей, которые выбирают дистанционный подход к преодолению кризиса, вызванного Covid-19, свидетельствуют данные исследования компании Kantar, которое проводилось 10-11 ноября.
Авторы исследования поясняют,
что для людей, которые принимают такой подход, важно быть уравновешенными и не сильно беспокоиться о ситуации.
В цело, они уверены в своей безопасности и своем здоровье, стараются сохранять "здравый смысл", а также не терять чувство реальности.
Исследование показало, что в Латвии такого подхода придерживаются 33% респондентов, а в мире в целом - 20%. В исследовании также делается вывод о том, что количество людей, выбирающих дистанционный подход, увеличилось с августа.
Однако неизменной остается доля населения, которым соблюдение ограничений помогает "пережить" эту кризисную ситуацию, делается вывод в исследовании. В целом этот подход выбирают 18% респондентов, тогда как во всем мире этот показатель несколько выше - 21%.
По мнению авторов исследования, это говорит о том, что
определение ограничений и соблюдение их не является универсальным средством снижения тревожности.
Это помогает справиться с эмоциональным стрессом и тревогой только части общества.
По сравнению с августом рост распространенности Covid-19 привел к увеличению числа людей, ожидающих четкого плана действий, который принесет результаты и улучшит ситуацию. Если в августе такую позицию выразили 9% респондентов, то в последнем опросе - 16%. Между тем увеличилась и доля респондентов, которые надеются, что решение будет найдено - в августе такую позицию высказали 7% респондентов, а в ноябре - 11%.
В то же время в исследовании делается вывод, что количество людей в Латвии, которые открыто игнорируют существование Covid-19 и угрозу, которую представляет это заболевание, его влияние на общество и состояние здоровья, уменьшилось. В августе такую точку зрения высказали 19% респондентов, а в ноябре - 13%.
Также снизилась доля населения, которая выбрала выжидательную стратегию в надежде, что все скоро закончится.
По мнению авторов исследования, эти данные в Латвии и в мире ясно показывают, что помимо определения строгих правил, которые помогают снизить распространение Covid-19, жителям требуется эмоциональное равновесие, социальная поддержка, диалог и понятная коммуникация об ограничениях и их полезности.
Исследование предприятия Kantar о Covid-19 направлено на то, чтобы понять, как Covid-19 влияет на поведение, отношение и ожидания потребителей.