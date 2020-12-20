"Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу: она была задержана на акции протеста

Обладательница титула "Мисс Беларусь-2008" и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба "Динамо" Ольга Хижинкова освободилась после административного ареста из следственного изолятора в Жодино, сообщает "Медуза" со ссылкой на Tut.by.
Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября в Минске во время очередной воскресной акции протеста, участники которой требовали отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов в Беларуси.
22 ноября Хижинкова встретила в изоляторе на Окрестина в Минске свой день рождения. Ей исполнилось 34 года.