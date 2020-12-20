В больницах количество пациентов с Covid-19 впервые превысило 900

В настоящее время в больницах проходят лечение 903 пациента, 53 находятся в тяжелом состоянии. Второй день подряд в больницах находится более 50 пациентов с тяжелым заболеванием.

За прошедшие сутки из больницы выписан 21 пациент - всего 2532 человека.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двое умерших входили в возрастную группу от 50 до 55 лет, трое - от 70 до 80 лет, четверо - в группу от 80 до 90 лет, трое - в возрасте от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 439 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5545 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,6%.