Вс, 20.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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В больницах количество пациентов с Covid-19 впервые превысило 900

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 20 декабря, 90 новых пациентов с Covid-19 были госпитализированы в латвийские больницы, таким образом, по данным Национальной службы здравоохранения, в больницах уже проходят лечение 903 человека, которым требуется медицинская помощь после заражения коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 903 пациента, 53 находятся в тяжелом состоянии. Второй день подряд в больницах находится более 50 пациентов с тяжелым заболеванием.

За прошедшие сутки из больницы выписан 21 пациент - всего 2532 человека.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двое умерших входили в возрастную группу от 50 до 55 лет, трое - от 70 до 80 лет, четверо - в группу от 80 до 90 лет, трое - в возрасте от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 439 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5545 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,6%.

В Латвии до сих пор Covid-19 заболели 30 940 человек, всего сделано 786 528 тестов на Covid-19.

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