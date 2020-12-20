Несмотря на запрет, у памятника Свободы проходит митинг против ограничений из-за Covid-19

На видео видно, что на площади Свободы собрались десятки людей, выступающих против объявленных в стране ограничений на борьбу с Covid-19.

Уже сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис запретил акцию на основе рекомендаций ответственных служб.

"Мы боремся не против пикетов, а против вируса. Вчера он унес жизни 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", - заявил Стакис.

Мэр подчеркнул, что самоуправление не должно допускать угрозы для людей.

Мэр Риги ранее заявил, что для ограничения распространения Covid-19 акции протеста нужно запретить. По словам Стакиса, свобода слова важна, однако, если посмотреть на акции, которые прошли в столице 12 декабря, становится ясно, что их организаторы не только не могли, но и не собирались соблюдать ограничения.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле после состоявшегося во вторник заседания правительства и совета по кризисному управлению сообщила, что акции протеста запрещать не планируется. Свобода слова закреплена в Конституции, поэтому у людей должна быть такая возможность, сказала министр.

Как сообщалось, 12 декабря в Риге прошли две акции протеста, участники которых не соблюдали требование дистанцирования, а их количество значительного превышало 25 человек.

Галерея: Акция у памятника Свободы