Несмотря на запрет, у памятника Свободы прошел митинг против ограничений из-за Covid-19

​На кадрах из прямой трансляции и видео, опубликованных в соцсетях движением "Фронт народной власти", также видно, что на площади Свободы собрались десятки людей, выступающих против объявленных в стране ограничений для борьбы с Covid-19.

По сообщению Госполиции, задержаны трое, а также начато несколько процессов об административных нарушениях.

Один из задержанных - гражданин Литвы, который находился в общественном месте и отказывался отвечать, заполнена ли у него электронная анкета covidpass.lv и необходимо ли ему соблюдать самоизоляцию. Он не подчинился законным требованиям полицейских и начал агрессивно сопротивляться.

В тот же момент к конфликту подключились еще двое агрессивно настроенных людей, которые также сопротивлялись законным требованиям полиции. Все трое были доставлены в участок для дачи показаний и оценки ситуации.

Госполиция заявила, что была готова к различным сценариям, поэтому к памятнику Свободы были брошены достаточные ресурсы, к тому же на месте работали и сотрудники Рижской муниципальной полиции. Стражи порядка по громкоговорителю призывали участников акции не собираться и дистанцироваться друг от друга.

В Госполиции отметили, что в демократическом государстве у всех есть право на свободу слова, но в то же время эти права не безграничны и не должны нести угрозу другим людям.

Сознательное нарушение введенных ограничений - это грубое неуважение ко всем, кто пытается улучшить ситуацию и снизить распространение вируса, добавили в полиции.

Уже сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис запретил акцию на основании рекомендаций ответственных служб. "Мы боремся не против пикетов, а против вируса. Вчера он унес жизни 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", - заявил Стакис. Мэр подчеркнул, что самоуправление не должно допускать угрозы для людей.

По словам Стакиса, свобода слова важна, однако если посмотреть на акции, которые прошли в столице 12 декабря, то становится ясно, что их организаторы не только не могли, но и не собирались соблюдать ограничения.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле после состоявшегося во вторник заседания правительства и совета по кризисному управлению сообщила, что акции протеста запрещать не планируется. Свобода слова закреплена в Конституции, поэтому у людей должна быть такая возможность, сказала министр.

Как сообщалось, 12 декабря в Риге прошли две акции протеста, участники которых не соблюдали требование дистанцирования, а их количество значительного превышало 25 человек.

Галерея: Акция у памятника Свободы (12 декабря)