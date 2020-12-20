Нидерланды запрещают полеты из Великобритании, Бельгия закрывает границу

Согласно заявлению правительства Нидерландов, полеты были запрещены в ответ на решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ввести новый карантинный режим в Лондоне и некоторых частях юга и востока Англии.

Запрет на полеты вступит в силу немедленно.

Нидерланды заявляют, что вместе с другими странами Европейского союза (ЕС) они изучат способы предотвращения распространения нового вируса в остальной части Европы.

Бельгия также объявила по тем же причинам, что закроет границу с Великобританией как минимум на 24 часа с полуночи воскресенья.

Это означает полную остановку движения самолетов и поездов между Бельгией и Великобританией.

"Остается еще много вопросов, на которые нет ответа", - сказал глава правительства.

Германия также заявила, что рассматривает возможность приостановки авиасообщения как с Великобританией, так и с Южно-Африканской Республикой, где также был обнаружен новый штамм вируса, 4

об этом информационному агентству AFP сообщил источник в Минздраве.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 19 декабря, что в Лондоне и некоторых частях юга и востока Англии вводится новый режим карантина на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения нового штамма коронавируса, сообщает DPA.

Новый штамм коронавируса быстро распространяется и считается на 70% более заразным, ссылаясь на слова Джонсона, пишет агентство PA.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Когда вирус меняет свой метод нападения, нам необходимо изменить наш метод защиты", - сказал Джонсон на пресс-конференции. 4

В связи с новыми ограничениями отменяются все послабления, которые власти обещали жителям на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, в которых не продаются необходимые товары, а также парикмахерские и спортивные клубы.