В Израиле началась вакцинация от коронавируса. Первым вакцинировался премьер

Первым человеком в стране вакцинировался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Ему публично ввели вакцину еще накануне вечером в больнице вблизи Тель-Авива. Следом за ним вакцинировался министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Для вакцинации в Израиле используют препарат от компаний Pfizer и BioNTech. В страну уже доствлено более 500 тысяч доз вакцины.

На первом этапе будут вакцинироваться медицинские работники, люди старше 60 лет и входящие в группы риска. Также первые прививки сделают руководящим чиновникам, в том числе президенту, главе Генштаба и других членам кабинета министров Израиля. Следом за ними вакцину получат учителя и социальные работники, после этого сделать привику смогут остальные жители страны.