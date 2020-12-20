Фото ⟩ Березовая роща в Плявниеках, парк в Саркандаугаве и не только: впервые засверкали и микрорайоны

"В ожидании праздника мы открываем календарь Адвента, и каждый день приносит какой-нибудь приятный сюрприз, и Рига наряжается в праздничное убранство. В первое воскресенье Адвента зажглись огни на главных елках города и праздничное освещение улиц и площадей, а в ожидании четвертого Адвента радостное и светлое настроение создали освещенные парки в микрорайонах Риги. Это новая инициатива – наряду с привычным праздничным оформлением центра города мы хотим создать светлую и домашнюю атмосферу в столичных микрорайонах, чтобы праздник вошел во весь город. В этом году, радуя жителей, мы изыскали возможность поддержать и предпринимателей творческой индустрии, на работу которых повлияла или ее даже остановила пандемия Covid-19", - поделился председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.