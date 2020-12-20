Фото ⟩ Березовая роща в Плявниеках, парк в Саркандаугаве и не только: впервые засверкали и микрорайоны

Впервые в ожидании Рождества, в дополнение к уже существующему оформлению, в Риге праздничным светом засверкали и парки – Анниньмуйжский, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский, Саркандаугавский, аллея в Бикерниекском лесу и Плявниекская березовая роща.
Галерея: В Риге праздничным светом засверкали и парки
"В ожидании праздника мы открываем календарь Адвента, и каждый день приносит какой-нибудь приятный сюрприз, и Рига наряжается в праздничное убранство. В первое воскресенье Адвента зажглись огни на главных елках города и праздничное освещение улиц и площадей, а в ожидании четвертого Адвента радостное и светлое настроение создали освещенные парки в микрорайонах Риги. Это новая инициатива – наряду с привычным праздничным оформлением центра города мы хотим создать светлую и домашнюю атмосферу в столичных микрорайонах, чтобы праздник вошел во весь город. В этом году, радуя жителей, мы изыскали возможность поддержать и предпринимателей творческой индустрии, на работу которых повлияла или ее даже остановила пандемия Covid-19", - поделился председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
Для того, чтобы разнообразить и обогатить обычное оформление городской среды и одновременно поддержать предпринимателей творческой индустрии, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил ранее не проводившийся конкурс на софинансирование проектов рождественского и новогоднего оформления городской среды. По результатам этого конкурса были отобраны шесть проектов - "Как снег на горных вершинах", световая прогулочная тропа "В поисках чуда", объект среды "Мороз", "Планета – Эбельмуйжский парк", "В саду звезд", "В саду Зазеркалья".
Подробности:
- Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке освещена каждый день с 16:00 до 22:00.
- Объект среды "Мороз" в Плявниекской березовой роще освещается каждый день с 17:00 до 23:00.
- "Как снег на горных вершинах" - фрагменты из концертной программы Раймонда Паулса и Зигфридса Муктупавелса в парке Дзегужкалнс можно смотреть каждый день с 17:00 до 23:00.
- "Планета - Эбельмуйжский парк" -- Эбельмуйжский парк освещен каждый день с 16:30 до 22:00.
- "В саду звезд" - в Саркандаугавском парке освещение работает каждый день с 16:30 до 23:00.
- "В саду Зазеркалья" - в Бикерниекском лесу эффект зеркальных шаров можно увидеть каждый день с 16:00 до 22:00, LED-прожекторы освещают деревья и территорию в течение всех суток.
Места размещения праздничного оформления отмечены на карте, которая с 19 декабря будет доступна на www.kultura.riga.lv.