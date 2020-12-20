Видео ⟩ Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились

"Маршрут построен", - так Лиза Арзамасова подписала видео в социальной сети Instagram, разместив кадры со свадьбы с Ильей Авербухом.
Как сообщает Starhit, торжество состоялось в Москве. Оно прошло в узком кругу друзей и близких.
Для торжества 25-летняя Лиза выбрала платье небесно-голубого цвета с открытыми плечами, а 47-летний Илья светлые брюки, белую футболку и темный пиджак.
Как известно, для актрисы это первый брак, а для фигуриста и тренера - второй. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой.
Напомним, в сентябре этого года Арзамасова и Авербух впервые пришли вместе на шоу "Вечерний Ургант" как пара и поделились, что очень счастливы вместе.