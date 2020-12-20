Вс, 20.12.2020
Рождество можно праздновать дома, в кругу семьи - в одном доме. А именно - люди, которые проживают в одном домохозяйстве, могут праздновать вместе. Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения (VM).
Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения (VM).
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Видео ⟩ Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились

ФОТО: Кадр из видео

"Маршрут построен", - так Лиза Арзамасова подписала видео в социальной сети Instagram, разместив кадры со свадьбы с Ильей Авербухом. 

Как сообщает Starhit, торжество состоялось в Москве. Оно прошло в узком кругу друзей и близких. 

Для торжества 25-летняя Лиза выбрала платье небесно-голубого цвета с открытыми плечами, а 47-летний Илья светлые брюки, белую футболку и темный пиджак. 

Как известно, для актрисы это первый брак, а для фигуриста и тренера - второй. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой.

Напомним, в сентябре этого года Арзамасова и Авербух впервые пришли вместе на шоу "Вечерний Ургант" как пара и поделились, что очень счастливы вместе. 

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