Видео ⟩ Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились

Как сообщает Starhit, торжество состоялось в Москве. Оно прошло в узком кругу друзей и близких.

Для торжества 25-летняя Лиза выбрала платье небесно-голубого цвета с открытыми плечами, а 47-летний Илья светлые брюки, белую футболку и темный пиджак.

Как известно, для актрисы это первый брак, а для фигуриста и тренера - второй. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой.