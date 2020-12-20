Великобритания: распространение нового штамма Covid-19 неконтролируемо

Как он подчеркнул в Sky News, правительство действовало "быстро и решительно", наложив ограничения на Лондон и некоторые районы на юге и востоке Англии, что в общей сложности затронет около трети населения Великобритании.

Это значит, что здесь закрыты непродовольственные магазины, спортзалы, парикмахерские, косметические студии, тату-салоны. Также вводится запрет на въезд и выезд из зоны с четвертым уровнем ограничений.

По словам министра, правительство "не хочет отменять Рождество", но в данной ситуации обязано действовать решительно.

Министр добавил, что шансы контролировать распространение вируса связаны только с вакцинацией, но не исключено, что до тех пор придется соблюдать строгие ограничения.

Отметим, что главный врач Англии Крис Уитти в субботу, 19 декабря, заявил, что обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 стремительно распространяется по стране. По его словам, эта мутация вируса может иметь скорость распространения выше, чем уже известный штамм, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение, пишет Deutshe Welle.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил, что миллионам британцев придется изменить свои планы и остаться на Рождество дома, поскольку новый штамм вируса распространяется намного быстрее, чем было известно ранее - допускается, что он на 70% более заразен, но нет никаких доказательств того, что вариант нового вируса, названный VUI 202012/01, будет более смертоносным или менее чувствительным к разработанным вакцинам.