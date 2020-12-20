Великобритания под замком и протест у памятника Свободы. Все, что вы могли пропустить 20 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Двое умерших входили в возрастную группу от 50 до 55 лет, трое - от 70 до 80 лет, четверо - в группу от 80 до 90 лет, трое - в возрасте от 90 до 95 лет.
- Несмотря на запрет, у памятника Свободы прошел митинг против ограничений из-за Covid-19. Собрались несколько десятков протестующих, троих задержали за агрессивное поведение. Начато несколько процессов об административных нарушениях.
- Великобритания: распространение нового штамма Covid-19 неконтролируемо. Строгий карантинный режим может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.
- Латвия в срочном порядке приостанавливает пассажирские перевозки с Великобританией: с 21 декабря по 1 января. Все дело в новом штамме вируса - он распространяется быстрее прежних. В Европе также ограничивают авиасообщение.
- За сутки в Литве выявлено 2927 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. В Эстонии - 579 новых случаев, скончались 4 человека.
- В Израиле началась вакцинация от коронавируса. Первым привился премьер.
Другие события дня:
- Умер еще один фигурант дела по закупкам в Rīgas satiksme - Александр Крячек. KNAB: Это не окажет существенного влияния на расследование уголовного дела.
- Умер легендарный латвийский музыкант Гвидо Линга. Ему был 51 год.
- В Риге праздничным светом засверкали и парки - Анниньмуйжский, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский, Саркандаугавский, аллея в Бикерниекском лесу и березовая роща в Плявниеках.
- Однако в Иманте праздничное освещение уже отключили. Слишком много людей.
- Сделка на 100 млн евро: Мерони обсуждает со Stena Line продажу вентспилсских предприятий.
- На шоссе Рига - Даугавпилс перевернулся грузовик с прицепом.
- Загадочный пожар в автосервисе, в котором погиб человек - Трудовая инспекция начнет расследование.
- В Беларуси - "Марш народного трибунала". Задержаны более 100 человек. А "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу.
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