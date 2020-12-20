Вс, 20.12.2020
У нас действительно нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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  • Великобритания под замком и протест у памятника Свободы. Все, что вы могли пропустить 20 декабря
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Великобритания под замком и протест у памятника Свободы. Все, что вы могли пропустить 20 декабря

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Двое умерших входили в возрастную группу от 50 до 55 лет, трое - от 70 до 80 лет, четверо - в группу от 80 до 90 лет, трое - в возрасте от 90 до 95 лет.
  • Несмотря на запрет, у памятника Свободы прошел митинг против ограничений из-за Covid-19. Собрались несколько десятков протестующих, троих задержали за агрессивное поведение. Начато несколько процессов об административных нарушениях.
  • Великобритания: распространение нового штамма Covid-19 неконтролируемо. Строгий карантинный режим может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.
  • Латвия в срочном порядке приостанавливает пассажирские перевозки с Великобританией: с 21 декабря по 1 января. Все дело в новом штамме вируса - он распространяется быстрее прежних. В Европе также ограничивают авиасообщение.
  • За сутки в Литве выявлено 2927 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. В Эстонии - 579 новых случаев, скончались 4 человека.
  • В Израиле началась вакцинация от коронавируса. Первым привился премьер.

Другие события дня:

  • Умер еще один фигурант дела по закупкам в Rīgas satiksme - Александр Крячек. KNAB: Это не окажет существенного влияния на расследование уголовного дела.
  • Умер легендарный латвийский музыкант Гвидо Линга. Ему был 51 год.
  • В Риге праздничным светом засверкали и парки - Анниньмуйжский, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский, Саркандаугавский, аллея в Бикерниекском лесу и березовая роща в Плявниеках.
  • Однако в Иманте праздничное освещение уже отключили. Слишком много людей.
  • Сделка на 100 млн евро: Мерони обсуждает со Stena Line продажу вентспилсских предприятий.
  • На шоссе Рига - Даугавпилс перевернулся грузовик с прицепом.
  • Загадочный пожар в автосервисе, в котором погиб человек - Трудовая инспекция начнет расследование.
  • В Беларуси - "Марш народного трибунала". Задержаны более 100 человек. А "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу.

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