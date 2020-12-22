Основатель Nexta: Режиму Лукашенко осталось не больше года

- Конечно же, нет. Нас в суд никто не приглашал, ни по повестке, никак. Понятно, что мы просто игнорируем решение этих судов, однако Беларусь в очередной раз доказала, что фейковые суды, которые выносят приговор за две минуты, они действительно существуют, и никакого правосудия нет. Все судьи назначаются лично Лукашенко.

- Власти Беларуси обвиняют вас в организации массовых беспорядков. Вы что-то организовывали?

- Нет, конечно. Мы в некоторой степени координировали акции, советовали людям, куда идти. И они прислушивались к этим советам. Но советы основывались на сообщениях самих людей, которые они нам присылали. Мы просто их обрабатывали, выбирали лучшие идеи, советовались с администраторами других каналов, и так получилось, что в некоторой степени пришлось даже координировать протест во время блокировки интернета, когда работал только Telegram. А поскольку телеграм-канал (Nexta. - Ред.) был самым крупным в Беларуси, то принято считать, что все протестующие его читали.

- Вы говорите, что в некоторой степени вы координировали протесты. Вы чувствуете ответственность за людей, которые в них участвовали?

- Да, конечно. Всегда очень сложно давать какие-то советы по акциям. Всегда думаешь о том, как максимально обезопасить людей, как сделать так, чтобы их не задержали, чтобы они не подвергались опасности. Потому что сейчас репрессии в Беларуси не уменьшились. Людей по-прежнему избивают, заливают газом, стреляют в них. Мы это все видим. И, конечно, есть чувство ответственности, есть понимание того, что люди могут пострадать.

- В чем секрет успеха Nexta?

- Во многом это произошло благодаря властям Беларуси. Сначала они повысили нашу популярность уголовным делом двухлетней давности об оскорблении президента - тогда был только канал в YouTube, в Telegram еще не было. Потом они пытались заблокировать YouTube-канал, я перенес часть аудитории в Telegram, и этот канал начал расти. И, конечно, сейчас, когда они признают канал экстремистским и террористическим, когда объявляют нас в розыск, отправляют в Польшу запрос об экстрадиции, заводят уголовные дела, это только притягивает людей, потому что они знают: если власти говорят о ком-то плохо, значит, этому человеку можно доверять. Значит, он на самом деле делает что-то для своей страны, для свержения диктатуры.

- Как работает Nexta? У вас ведь нет корреспондентов на месте событий?

- Мы получаем сообщения, обрабатываем их, проводим минимальный фактчекинг, насколько возможно в этих условиях, и публикуем на разных платформах. Сейчас подключился и YouTube.

- Как вы проверяете сообщения?