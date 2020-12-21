За сутки в Литве выявлено 2130 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек

Литва

За минувшие сутки в Литве выздоровели 116 заболевших.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 114 487 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 067 человек, 50 863 человека выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1039 человек, по иным причинам умерло 518 зараженных.

За минувшие сутки взято 5780 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,564 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3126 тестов на коронавирус, положительный результат дали 287, то есть 9,2% общего количества.

Госпитализированы 374 пациента с коронавирусом. За сутки скончались семь человек с этим диагнозом.