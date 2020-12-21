За сутки в Литве выявлено 2130 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек
За минувшие сутки в Литве подтверждены 2130 новых случаев коронавируса, от заболевания скончались еще 20 человек, сообщил в понедельник, 21 декабря, Департамент статистики Литвы. В Эстонии подтверждены 287 новых инфицированных, семь человек скончались, сообщает LETA, BNS.
Литва
За минувшие сутки в Литве выздоровели 116 заболевших.
В целом с начала пандемии в Литве выявлено 114 487 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 067 человек, 50 863 человека выздоровели.
В целом от коронавируса в Литве скончались 1039 человек, по иным причинам умерло 518 зараженных.
За минувшие сутки взято 5780 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,564 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3126 тестов на коронавирус, положительный результат дали 287, то есть 9,2% общего количества.
Госпитализированы 374 пациента с коронавирусом. За сутки скончались семь человек с этим диагнозом.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 516,11 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.