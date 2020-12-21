В Санкт- Петербурге почти не осталось коек для больных Covid-19

Согласно данным Санкт-Петербургского городского координационного совета по противодействию вирусу, в воскресенье, 20 декабря, в коронавирусных стационарах города были заняты 10 504 койки, а свободными остались только 27 (0,25% от общего количества).

В начале недели сообщалось, что доступно было менее 500 свободных мест.

В администрации города изданию "Интерфакс" загруженность объяснили сокращением числа выписок в выходные дни и заявили, что резерв коек снова появится в понедельник.

"В выходные выписка не такая, как в будни. Больше всего людей выписывается в понедельник. По факту, ситуация с койками тяжелая, но это не значит, что некуда класть новых пациентов. У нас есть резерв за счет того, что каждый день мы выписываем достаточно много пациентов", - объяснили в администрации.

Позднее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что данные о 27 свободных койках отражали количество коек для взрослых пациентов на раннее утро воскресенья, 20 декабря, и не учитывают дальнейшие выписки. По состоянию на 19:00 в городе свободными числились уже 3,7 процента коек, утверждается на странице комитета в социальной сети "ВКонтакте".