Перевозка пассажиров запрещена в восемь стран Европы из списка SPKC

Запрет на пассажирские перевозки в Великобританию в связи с обнаружением нового типа Covid-19 был наложен постановлением правительства. В свою очередь, в других странах такой запрет действует, поскольку там 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения превышает 756,4 случаев.

Средняя недельная распространенность Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 378,2 случая на 100 000 населения. В результате запреты на пассажирские перевозки были введены в странах, где заболеваемость вдвое выше, чем в среднем по ЕС.

Также с субботы, 19 декабря, в Латвии самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из всех европейских стран, внесенных в список SPKC, кроме Ватикана и Исландии.

Самоизоляция в Латвии по-прежнему должна соблюдаться при возвращении или путешествуя транзитом через Хорватию, где самый высокий уровень заболеваемости в Европе или 1 208,8 случая на 100 000 жителей. Самоизоляция также должна соблюдаться при возвращении из Люксембурга, Словении, Андорры, Литвы, Швеции и Сан-Марино. Риск для здоровья населения в этих странах оценивается как очень высокий. Там совокупный показатель за 14 дней вдвое превышает средний показатель по Европе - 378,2 случая на 100 000 населения.

Самоизоляция также должна соблюдаться при возвращении или транзите через страны, перечисленные SPKC: Швейцария, Чешская Республика, Венгрия, Норвегия, Эстония, Кипр, Греция, Нидерланды, Лихтенштейн, Бельгия, Монако, Испания, Франция, Словакия, Польша, Великобритания, Австрия, Италия, Португалия, Мальта, Румыния, Болгария, Ирландия, Исландия, Финляндия, Германия и Дания. В этих странах 14-дневный кумулятивный показатель распространенности Covid-19 ниже 756,4 случаев, однако риск для общественного здоровья там оценивается как высокий.

В настоящее время порог самоизоляции в Латвии установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей. Этот показатель ниже только в Ватикане и Исландии.