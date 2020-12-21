Новый вид коронавируса: более 20 стран ограничили авиасообщение

Как сообщает издание BBC News, полеты из Великобритании на различный срок приостановили Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Ирландия, Иран, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Нидерланды, Марокко, Румыния, Турция, Хорватия, Франция, Финляндия, Чили, Чехия, Швейцария и Эстония.

Израиль, помимо Великобритании, приостановил полеты также с Данией и ЮАР, Турция - с Данией, ЮАР и Нидерландами, а Швейцария - с ЮАР. В то же время Саудовская Аравия на одну неделю приостановила все международные рейсы, а Швеция собирается приостановить авиасообщение с Соединенным королевством 21 декабря.