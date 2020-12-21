Новый вид коронавируса: более 20 стран ограничили авиасообщение

Больше 20 стран мира ввели ограничения на авиасообщение после того, как в Великобритании и еще ряде стран был обнаружен новый штамм коронавируса Covid-19, который на 70% более заразен, сообщает "Медуза".
Как сообщает издание BBC News, полеты из Великобритании на различный срок приостановили Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Ирландия, Иран, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Нидерланды, Марокко, Румыния, Турция, Хорватия, Франция, Финляндия, Чили, Чехия, Швейцария и Эстония.
Израиль, помимо Великобритании, приостановил полеты также с Данией и ЮАР, Турция - с Данией, ЮАР и Нидерландами, а Швейцария - с ЮАР. В то же время Саудовская Аравия на одну неделю приостановила все международные рейсы, а Швеция собирается приостановить авиасообщение с Соединенным королевством 21 декабря.
Мутация коронавируса, обнаруженная как в Великобритании, так и в нескольких других странах, более заразна, однако нет данных, что этот вариант вируса более опасен, отмечает издание BCC News.