ВИДЕО ⟩ "Милан" забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии

21-летнему португальцу понадобилось 6,2 секунды, чтобы открыть счёт в матче 13-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло". Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "россонери".

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи из "Пьяченцы", который в 2001 году забил "Фиорентине" спустя 8 секунд после начала матча.