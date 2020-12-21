ВИДЕО ⟩ "Милан" забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау установил рекорд чемпионата Италии по футболу, забив самый быстрый гол в истории турнира.
21-летнему португальцу понадобилось 6,2 секунды, чтобы открыть счёт в матче 13-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло". Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "россонери".
Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи из "Пьяченцы", который в 2001 году забил "Фиорентине" спустя 8 секунд после начала матча.
В текущем сезоне "Милан" продолжает лидировать в чемпионате Италии (31 очко), опережая "Интер" на одно очко.