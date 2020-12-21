"Динамо" расторгло контракт со вторым вратарём за неделю

Ранее 28-летний голкипер был выставлен на драфт отказов.

Макинтайр присоединился к "Динамо" перед началом текущего сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провёл шесть матчей, пропустил в них 10 шайб и не одержал ни одной победы. Его процент отражённых бросков составил 79,6, а коэффициент надёжности - 4,65.

Отметим, что этот сезон стал дебютным для голкипера в КХЛ. Прошлый сезон вратарь начал в системе "Ванкувер Кэнакс", а в конце февраля был обменян в "Нью-Джерси Дэвилз". В минувшем сезоне в АХЛ Зейн сыграл 28 матчей.

До этого рижане расторгли контракт с другим голкипером - Ильёй Проскуряковым.