Серьезно увеличилась загруженность семейных врачей

Политическую власть рижане сменили в день выборов, но главные чиновники, которые часто закрывали глаза на реализуемые "Согласием" схемы, остались на своих постах.

С конца октября сдать оплаченный государством тест на Covid-19 вновь можно только по направлению семейного врача. За сутки в настоящее время тесты сдают в среднем 6000 человек, а выписку направлений часто осложняет медленно работающая система электронного здравоохранения.

В предпраздничное время и праздники до 3 января семейные врачи освобождены от выписки направлений, так как сдать тест на Covid-19 в этот период может любой человек. Тем не менее и в это время семейные врачи должны регулярно поддерживать связь с пациентами, у которых результат анализа был положительным, а также оказывать помощь всем остальным.