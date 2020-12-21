Серьезно увеличилась загруженность семейных врачей

В условиях, когда количество заражений Covid-19 и госпитализаций продолжает расти, значительно вырос объем работы не только больниц, но и семейных врачей, сообщает Diena.
Политическую власть рижане сменили в день выборов, но главные чиновники, которые часто закрывали глаза на реализуемые "Согласием" схемы, остались на своих постах.
С конца октября сдать оплаченный государством тест на Covid-19 вновь можно только по направлению семейного врача. За сутки в настоящее время тесты сдают в среднем 6000 человек, а выписку направлений часто осложняет медленно работающая система электронного здравоохранения.
В предпраздничное время и праздники до 3 января семейные врачи освобождены от выписки направлений, так как сдать тест на Covid-19 в этот период может любой человек. Тем не менее и в это время семейные врачи должны регулярно поддерживать связь с пациентами, у которых результат анализа был положительным, а также оказывать помощь всем остальным.
"Мы видим, какова ситуация в стране. Все пациенты, которые не находятся в больницах, амбулаторно наблюдаются у семейных врачей. Чем больше количество заболевших, тем больше нагрузка на семейных врачей", - говорит президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.