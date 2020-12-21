"А я иду одна - молодая, озорная". Легкоатлетка Дарья Клишина записала песню и сняла клип

29-летняя легкоатлетка предстаёт в клипе озорной и крутой девушкой, гуляющей и танцующей в разных нарядах.

"Моё первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими тёплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной", - написала Клишина в Instagram.

Текст песни состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз:

А я иду одна - молодая, озорная

По улицам Китая, Уругвая и Дубая,

Мелодию свою красивым парам напевая,

И ни о чем не думаю.