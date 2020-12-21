"А я иду одна - молодая, озорная". Легкоатлетка Дарья Клишина записала песню и сняла клип

Российская легкоатлетка Дарья Клишина спела и снялась в клипе на собственную песню под названием "Дубай".
29-летняя легкоатлетка предстаёт в клипе озорной и крутой девушкой, гуляющей и танцующей в разных нарядах.
"Моё первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими тёплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной", - написала Клишина в Instagram.
Текст песни состоит из одного куплета, который повторяется несколько раз:
А я иду одна - молодая, озорная
По улицам Китая, Уругвая и Дубая,
Мелодию свою красивым парам напевая,
И ни о чем не думаю.
Как пишет портал Sports.ru, видео записали при содействии трёх продюсеров - Томаса Вагнера, Виктора Шварца и Андрея Манилкина. На YouTube клип успел набрать на данный момент свыше 30 тысяч просмотров.