МВД Беларуси составило базу данных протестующих

Милиция Беларуси по требованию Александра Лукашенко создало базу с информацией об участниках протестных акций, которые продолжаются в Минске и по всей стране после выборов президента страны, сообщает "Медуза" со ссылкой на белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" . База содержит информацию о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы протестующего и его увлечениях.