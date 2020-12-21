МВД Беларуси составило базу данных протестующих

Милиция Беларуси по требованию Александра Лукашенко создало базу с информацией об участниках протестных акций, которые продолжаются в Минске и по всей стране после выборов президента страны, сообщает "Медуза" со ссылкой на белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" . База содержит информацию о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы протестующего и его увлечениях.
Как рассказал Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, в базе собраны данные людей, "которые были задержаны или идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий" с 9 августа.
Поручение создать базу дал лично Александр Лукашенко, сообщил первый заместитель главы МВД Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.
Ранее в сентябре оппозиционный Telegram-канал Nexta Live, освещающий события в Беларуси, опубликовал данные о более чем одной тысяче сотрудников белорусского МВД, которые были причастны к задержаниям протестующих.