"Правильное питание и режим сна". Туктамышева показала фото без фильтров

На этот раз 24-летняя фигуристка опубликовала фото без наложения фильтров, чем привела в восторг своих подписчиков.

"Без фильтров. Естественная красота", - подписала фото Туктамышева.

"Такая естественная", - написала в комментариях другая фигуристка Бетина Попова. "Скажи! Это всё правильное питание и режим сна", - ответила Туктамышева.

Журналистка Мария Командная под фотографией написала: "Ну какая красивая!". Также под фото можно найти комментарий Яны Рудковской, которая поставила сердечко.