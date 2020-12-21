"Правильное питание и режим сна". Туктамышева показала фото без фильтров

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает радовать своих поклонников не только успешными выступлениями, но и фотографиями в Instagram.
На этот раз 24-летняя фигуристка опубликовала фото без наложения фильтров, чем привела в восторг своих подписчиков.
"Без фильтров. Естественная красота", - подписала фото Туктамышева.
"Такая естественная", - написала в комментариях другая фигуристка Бетина Попова. "Скажи! Это всё правильное питание и режим сна", - ответила Туктамышева.
Журналистка Мария Командная под фотографией написала: "Ну какая красивая!". Также под фото можно найти комментарий Яны Рудковской, которая поставила сердечко.
В ноябре 2020 года Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Затем стало известно о том, что фигуристка заразилась коронавирусом, но уже вылечилась, приступила к тренировкам и готовится к участию в чемпионате России, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.