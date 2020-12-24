Только 12 человек в мире не подписались в ответ на Роналду. Кто они?

Португальский футболист Криштиану Роналду - самый популярный человек в Instagram. На аккаунт звезды "Ювентуса" подписано свыше 247 миллионов человек. Сам Роналду подписан всего на 462 аккаунта, из которых 450 подписались на него в ответ. Кто эти 12 человек, которые не ответили португальцу взаимностью?
Леонардо Ди Каприо - 47,5 млн подписчиков - американский актёр
Кайли Дженнер - 204 млн подписчиков - американская модель
Ариана Гранде - 211 млн подписчиков - американская актриса и певица
Кендалл Дженнер - 144 млн подписчиков - американская супермодель
Селена Гомес - 198 млн подписчиков - американская певица и актриса
Флойд Мейвезер - 24,4 млн подписчиков - непобеждённый американский боксёр
Джессика Альба - 18,7 млн подписчиков - американская актриса
Кара Делевинь - 43,9 млн подписчиков - британская модель и актриса
Эмили Ратаковски - 27 млн подписчиков - американская модель и актриса
Холли Холм - 2,2 млн подписчиков - бывшая чемпионка UFC
Нэйт Диас - 4,6 млн подписчиков - боец UFC
Сиара - 26,8 млн подписчиков - американская певица, актриса и модель