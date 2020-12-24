Только 12 человек в мире не подписались в ответ на Роналду. Кто они?

Португальский футболист Криштиану Роналду - самый популярный человек в Instagram. На аккаунт звезды "Ювентуса" подписано свыше 247 миллионов человек. Сам Роналду подписан всего на 462 аккаунта, из которых 450 подписались на него в ответ. Кто эти 12 человек, которые не ответили португальцу взаимностью?