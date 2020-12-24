Чт, 24.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Только 12 человек в мире не подписались в ответ на Роналду. Кто они?

Криштиану Роналду

ФОТО: AP/Scanpix

Португальский футболист Криштиану Роналду - самый популярный человек в Instagram. На аккаунт звезды "Ювентуса" подписано свыше 247 миллионов человек. Сам Роналду подписан всего на 462 аккаунта, из которых 450 подписались на него в ответ. Кто эти 12 человек, которые не ответили португальцу взаимностью?

Леонардо Ди Каприо -  47,5 млн подписчиков - американский актёр

Кайли Дженнер - 204 млн подписчиков  - американская модель

Ариана Гранде - 211 млн подписчиков - американская актриса и певица

Кендалл Дженнер - 144 млн подписчиков - американская супермодель

Селена Гомес - 198 млн подписчиков - американская певица и актриса

Флойд Мейвезер - 24,4 млн подписчиков - непобеждённый американский боксёр

Джессика Альба - 18,7 млн подписчиков - американская актриса

Кара Делевинь - 43,9 млн подписчиков - британская модель и актриса

Эмили Ратаковски - 27 млн подписчиков - американская модель и актриса

Холли Холм - 2,2 млн подписчиков - бывшая чемпионка UFC

Нэйт Диас - 4,6 млн подписчиков - боец UFC

Сиара - 26,8 млн подписчиков - американская певица, актриса и модель

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