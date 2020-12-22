Cамые частые вопросы о сне малыша на первом году жизни

Фазы сна

Сон малыша можно разделить на две главные фазы - активная и глубокая - что объясняет порой совершенно внезапное пробуждение крохи, который, казалось бы, только что так сладко спал.

Во время глубокой фазы сна все физиологические процессы в организме ребенка замедляются - дыхание и сердцебиение становятся менее интенсивными, снижается и тонус мышц.

В свою очередь, в активную фазу сна всё тельце малыша выражает различные эмоции, на личике могут появляться разнообразные гримасы, ручки то сжимаются в кулачки, то снова расслабляются. Во время этой фазы кроха может сам себя разбудить своими же движениями.

Во время сна происходит возобновление сил и энергии малыша. Не зря говорится, что ребенок растет пока спит, и это действительно так - во время сна активно выделяется гормон роста.

У новорожденного активная фаза сна составляет 70-80% от общего сна, однако уже через 2 недели этот процент сокращается до 50%, а в 4 месяца активная фаза сна занимает всего 40% сна

Фазы сна у ребенка длятся от 40 до 90 минут, и поскольку малышу довольно сложно перейти из одной фазу в другую. Часто он в этот пограничный момент просыпается и плачет, таким образом обращаясь за помощью к родителям. Если кроха во время сна плачет с закрытыми глазками, не торопитесь доставать его из кроватки. Можно нежно погладить малыша, убаюкать спокойным приглушенным голосом, и скорей всего, ребенок успокоится и нырнет в следующую фазу сна.

Примерно в 4 месяца крохе уже более успешно удается переходить из одной фазы сна в другую, поэтому ночи к этому возрасту становятся, как правило, спокойнее.

Ритуалы отхода ко сну

Специалисты заметили, что расстройства сна реже наблюдаются у деток, с которыми родители практикуют введение ритуалов отхода ко сну. Детям нравится, когда им известен ход событий и он не меняется изо дня в день. В одно и тоже время вечером следует повторять одни и те же действия в определенном порядке, кроха очень скоро привыкнет к ритуалам и будет гораздо быстрей засыпать и лучше спать на протяжении всей ночи.

Главное, о чем нужно помнить, готовясь ко сну, - ритуалы должны производиться в полном покое, без стреса, резких движений, чтобы не перевозбудить кроху и не прогнать сон.

Создайте свои ритуалы отхода ко сну, позаботьтесь о том, чтобы малыш за это время успокоился и был готов заснуть. Что могут включать в себя вечерние ритуалы?

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