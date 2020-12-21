Сколько будут стоить разные вакцины от коронавируса? Разбираемся

В четверг министр бюджета Бельгии Ева Де Блекер опубликовала в Twitter прайс-лист на вакцины. Утверждается, что твит был ошибкой пресс-службы министра и был быстро удален.

Однако газете Het Laatste Nieuws удалось сделать скриншот и выложить его в интернет.

Самой дешевой является вакцина средней эффективности AstraZeneca, которая стоит в европейских странах 1,78 евро за дозу.

Вакцина Pfizer-BioNTech, которая уже одобрена в США и Великобритании и будет одобрена Европейским союзом на следующей неделе, стоит почти в семь раз дороже - 12 евро за дозу.

Вакцина Moderna, которая вчера была одобрена в США, еще дороже - доза 18 долларов (14,75 евро).