Пн, 21.12.2020
Мы тоже люди, мы тоже устали, нам тоже нужна поддержка, нам нужно где-то набраться энергии. Но глядя на то, что происходит в социальных сетях, это не увеличивает наши усилия по борьбе с инфекцией Covid-19. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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Рождество в церквях: сколько людей смогут посетить храмы?

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во время рождественских богослужений в местах проведения любых религиозных мероприятий одновременно может находиться количество людей, не превышающее 20% от максимального числа посетителей, которых может вместить конкретное помещение, сообщила агентству LЕТА представитель Министерства юстиции Ксения Витола.

На каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв. м площади.

Она пояснила, что Минюст уважает закрепленное в Конституции право на свободу религии, но в то же время призывает все религиозные организации публично информировать прихожан об ограничениях и ответственно относиться к введенным правилам. "Религиозные организации также должны сотрудничать с Государственной полицией и другими организациями для обеспечения общественного порядка и требований эпидемиологической безопасности", - подчеркнула она.

Минюст призывает жителей наблюдать за рождественскими богослужениями дистанционно, в том числе в коммерческих СМИ. Для этих целей из средств для непредвиденных случаев 17 декабря было выделено 44 528 евро.

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