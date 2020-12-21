Рождество в церквях: сколько людей смогут посетить храмы?

Она пояснила, что Минюст уважает закрепленное в Конституции право на свободу религии, но в то же время призывает все религиозные организации публично информировать прихожан об ограничениях и ответственно относиться к введенным правилам. "Религиозные организации также должны сотрудничать с Государственной полицией и другими организациями для обеспечения общественного порядка и требований эпидемиологической безопасности", - подчеркнула она.