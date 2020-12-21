Гостиничные номера для больных Covid-19: сегодня правительство примет решение

По расчетам Министерства экономики, необходимое госфинансирование для реализации этой инициативы составит 563 500 евро в месяц.

Согласно новому предложению, 80% расходов на проживание в гостиницах будет покрывать государство, 20% - сам человек. Затраты на питание компенсироваться не будут.

По результатам проведенного Минэкономики опроса мест размещения туристов, оптимальная цена для размещения одного человека в гостинице составит около 35 евро за номер в сутки. Предполагается, что больные Covid-19 и их контактные лица будут проводить в гостинице 14 дней.

По первоначальным расчетам Минэкономики, в гостиницах одновременно можно разместить около 1150 человек.

Согласно предоставленной Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний информации, определены четыре группы лиц, которым может потребоваться размещение вне дома, чтобы предотвратить риск заражения других людей.

Первая группа - люди с подтвержденным заболеванием Covid-19, которое проходит в легкой или бессимптомной форме, если они не имеют возможности обеспечить эффективную изоляцию в своем домохозяйстве, чтобы избежать заражения других людей.

Вторая группа - больные Covid-19, которые были выписаны из больниц после проведения стационарного лечения и у которых нет возможности оставаться в изоляции в своем домохозяйстве.

Третья группа - контактные лица тех, у кого подтверждено заболевание Covid-19, если они не могут эффективно изолироваться в своем домохозяйстве.

Четвертая группа - сотрудники международных организаций и студенты, а также те, кто имеет разрешение на постоянную работу за границей и кому необходимо обеспечить изоляцию по возвращении на родину.

Министерство экономики сообщило, что ряд рижских гостиниц уже выразили интерес к размещению этих людей, в целом на сегодняшний день предложено 1889 номеров.

Планируется, что список этих гостиниц будет опубликован на сайте Латвийского агентства инвестиций и развития.

Перед предоставлением услуги по размещению больных Covid-19 и их контактных лиц Инспекция здравоохранения проверит соблюдение всех требований эпидемиологической безопасности в конкретных местах размещения туристов.