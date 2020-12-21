Европейское агентство лекарств утвердило вакцину Pfizer и BioNTech от Covid-19

"Я с радостью сообщаю, что сегодня на заседании экспертного комитета ЕАЛС было рекомендовано условное утверждение разработанной Pfizer и BioNTech вакцины против Covid-19 на рынке ЕС", - объявила директор ЕАЛС Эмер Кук.

Решение ЕАЛС еще должно быть утверждено Европейской комиссией. 38

Заседание ЕАЛС было запланировано на 29 декабря, но поскольку давление со стороны европейских стран, особенно Германии, усилилось, агентство решило провести его раньше.

Как объявила на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вакцинация против нового коронавируса в ЕС начнется 27 декабря.

Еврокомиссия подписала соглашения с семью потенциальными поставщиками вакцин, чтобы гарантировать доступность вакцины всем жителям ЕС.