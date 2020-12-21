"Динамо" проиграло ХК "Сочи", ведя по ходу встречи со счётом 4:1

Матч завершился победой гостей в овертайме со счётом 5:6 (3:1, 1:1, 1:3, 0:1). Это поражение стало для динамовцев четвёртым подряд.

Первый период прошёл под диктовку хозяев и команды ушли на перерыв при счёте 3:1 в пользу рижан. Счёт в матче на 2-й минуте открыл Робертс Букартс, а ещё две шайбы в ворота гостей отправили Евгений Грачёв и Глеб Зырянов. Единственный гол ХК "Сочи" на 5-й минуте провёл Никита Точицкий.

Во втором периоде команды обменялись голами - сначала Эрнест Ошениекс сделал счёт 4:1, а затем Кирилл Петьков сократил отставание гостей до двух шайб.

Заключительный период остался за гостями, которые трижды сумели поразить цель. Сначала Юрий Александров сократил отставание в счёте до минимума, а несколько минут спустя он же сравнял счёт. За 8 минут до конца основного времени Василий Глотов вывел гостей вперёд, но в самом конце матча Лаурис Дарзиньш сумел сравнять и перевести игру в овертайм, где всё-таки сильнее оказались гости - победный гол на счету Игоря Руденкова.

В данный момент "Динамо" с 16 очками в 36 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ХК "Сочи" 28 очков в 37 матчах и десятое место на "Западе".