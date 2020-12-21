МИД пока не планирует организацию репатриационных рейсов из Великобритании в Латвию

"Если человек не может отложить поездку и оценил все риски, есть возможность связаться со своим авиаперевозчиком и узнать, предлагается ли другой маршрут, но мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, что ситуация не изменится и на других маршрутах", - сказал Бекерис, подчеркнув, что из-за распространения Covid-19 срочные решения принимаются не только в Латвии, но и в других странах Европейского союза.