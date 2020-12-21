Первые десять кабинетов вакцинации против Covid-19 будут открыты в больницах

Отвечая на вопрос о предполагаемом графике получения вакцин, он повторил предыдущее заявление министерства о том, что после рекомендации Европейским агентством лекарственных средств о регистрации разработанной BioNTech и Pfizer вакцины, что уже произошло сегодня, в течение нескольких дней Европейская комиссия примет решение о выдаче регистрационного удостоверения, которое будет действовать на всей территории Европейского союза и Европейской экономической зоны.