Первые десять кабинетов вакцинации против Covid-19 будут открыты в больницах

Первые десять кабинетов вакцинации против Covid-19 в Латвии будут открыты в больницах, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.
Планируется, что вакцинация персонала начнется в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. П. Страдиньша, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северо-Курземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице.
Отвечая на вопрос о предполагаемом графике получения вакцин, он повторил предыдущее заявление министерства о том, что после рекомендации Европейским агентством лекарственных средств о регистрации разработанной BioNTech и Pfizer вакцины, что уже произошло сегодня, в течение нескольких дней Европейская комиссия примет решение о выдаче регистрационного удостоверения, которое будет действовать на всей территории Европейского союза и Европейской экономической зоны.
После этого начнется поставка вакцины во все страны ЕС одновременно, 28 декабря в Латвии начнут работать десять пунктов вакцинации, где вакцинироваться смогут медики, работающие с больными Covid-19, и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.