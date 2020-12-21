Врач RAKUS: оскорбительно слушать, что пациентов отравляют специально

Медики Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) продолжают акцию "Останови ложь!". В этой серии глава стационара "Центра туберкулеза и заболеваний легких" Лига Кукша рассказала, что не все пациенты, попавшие в отделение интенсивной терапии из-за тяжелого течения заболевания Covid-19 не возвращаются оттуда.