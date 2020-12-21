Пн, 21.12.2020
Правительство "не хочет отменять Рождество", но в данной ситуации обязано действовать решительно. Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
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Врач RAKUS: оскорбительно слушать, что пациентов отравляют специально
Компания "Останови ложь!"

ФОТО: Скриншот с видео

Медики Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) продолжают акцию "Останови ложь!". В этой серии глава стационара "Центра туберкулеза и заболеваний легких" Лига Кукша рассказала, что не все пациенты, попавшие в отделение интенсивной терапии из-за тяжелого течения заболевания Covid-19 не возвращаются оттуда.

Очень важно оценить состояние здоровья каждого пациента, выбрав наиболее подходящий вид терапии. Искусственная вентиляция легких применяется только в тех случаях, когда кислородная терапия недостаточно эффективна для пациента.

После интенсивной терапии пациенты возвращаются в отделение - большинство прекращают изоляцию и начинают реабилитацию, а затем уходят домой, где за их здоровьем продолжает следить семейный врач.

Видео: Компания "Останови ложь!"

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