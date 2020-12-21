Врач RAKUS: оскорбительно слушать, что пациентов отравляют специально
Медики Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) продолжают акцию "Останови ложь!". В этой серии глава стационара "Центра туберкулеза и заболеваний легких" Лига Кукша рассказала, что не все пациенты, попавшие в отделение интенсивной терапии из-за тяжелого течения заболевания Covid-19 не возвращаются оттуда.
Очень важно оценить состояние здоровья каждого пациента, выбрав наиболее подходящий вид терапии. Искусственная вентиляция легких применяется только в тех случаях, когда кислородная терапия недостаточно эффективна для пациента.
После интенсивной терапии пациенты возвращаются в отделение - большинство прекращают изоляцию и начинают реабилитацию, а затем уходят домой, где за их здоровьем продолжает следить семейный врач.
Видео: Компания "Останови ложь!"