Еврокомиссия утвердила разработанную Pfizer и BioNTech вакцину против Covid-19

"Мы предоставили условное торговое разрешение разработанной BioNTech и Pfizer вакцине", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия пояснила, что сейчас ведется работа по поставке вакцин, и вакцинация может начаться 27, 28 и 29 декабря.

По словам президента Еврокомиссии, вакцина будет доступна со всех странах ЕС одновременно.

Несколькими часами ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) собщило, что экспертный комитет рекомендовал условное утверждение разработанной Pfizer и BioNTech вакцины против Covid-19 на рынке ЕС.

"Я с радостью сообщаю, что сегодня на заседании экспертного комитета ЕАЛС было рекомендовано условное утверждение разработанной Pfizer и BioNTech вакцины против Covid-19 на рынке ЕС", - объявила директор ЕАЛС Эмер Кук.

Кук добавила, что эта вакцина должна предоставить защиту и от недавно обнаруженного нового штамма Covid-19.

Pfizer и BioNTech заявили, что они готовы к поставке вакцин, как только их использование одобрит Еврокомиссия.

Еврокомиссия подписала соглашения с семью потенциальными поставщиками вакцин, чтобы гарантировать доступность вакцины для всех жителей ЕС.