Выходные звезд ⟩ Рождество у Бусулиса, Чичваркин в Елгаве, а Кошкина стала блондинкой

Яне Кошкиной подходит такая прическа?

У Интарса Бусулиса и Новый год и Лиго!

Рождественский образ Катерины Шпицы:

Интересно, о чем задумалась Глюкоза?

Юлия Ковальчук примеряет новую профессию.

Альбина Джанабаева рождественские выходные отдыхала.

Катя Варнава и ее собачка.

Ксения Анатольевна все о работе.

Регина Тодоренко все не верит, что завоевала третье место на шоу "Ледниковый период".

Андрей Мерзликин активно готовится проводить Старый год.

Рената Литвинова без солнца, но в солнечных очках.

Татьяна Брухунова на прогулке.

Михаил Виторган завершает год активными съемками.

А вы узнали Сергея Жукова?

Мария Горбань проводит выходные в теплых краях с попугаями.

Счастливая Виктория Дайнеко.

Юлия Проскурякова в элегантном черном платье.

Рождественский образ Ким Кардашьян.

Очаровательная кошечка Николая Баскова.

Анастасия Волочкова на катке.

Евгений Чичваркин провел выходные в Елгаве.

Рождество у Насти Каменских и Потапа.

Лена Темникова радуется снегу.

Божена Рынска показала свою роскошную елку.

Валерия в красных сапожках. Как вам?

У Риты Дакоты продолжаются праздничные чудеса.

Алсу с дочурками.