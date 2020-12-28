Выходные звезд ⟩ Рождество у Бусулиса, Чичваркин в Елгаве, а Кошкина стала блондинкой

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Яне Кошкиной подходит такая прическа?
У Интарса Бусулиса и Новый год и Лиго!
Рождественский образ Катерины Шпицы:
Интересно, о чем задумалась Глюкоза?
Юлия Ковальчук примеряет новую профессию.
Альбина Джанабаева рождественские выходные отдыхала.
Катя Варнава и ее собачка.
Ксения Анатольевна все о работе.
Регина Тодоренко все не верит, что завоевала третье место на шоу "Ледниковый период".
Андрей Мерзликин активно готовится проводить Старый год.
Рената Литвинова без солнца, но в солнечных очках.
Татьяна Брухунова на прогулке.
Михаил Виторган завершает год активными съемками.
А вы узнали Сергея Жукова?
Мария Горбань проводит выходные в теплых краях с попугаями.
Счастливая Виктория Дайнеко.
Юлия Проскурякова в элегантном черном платье.
Рождественский образ Ким Кардашьян.
Очаровательная кошечка Николая Баскова.
Анастасия Волочкова на катке.
Евгений Чичваркин провел выходные в Елгаве.
Рождество у Насти Каменских и Потапа.
Лена Темникова радуется снегу.
Божена Рынска показала свою роскошную елку.
Валерия в красных сапожках. Как вам?
У Риты Дакоты продолжаются праздничные чудеса.
Алсу с дочурками.
Радикальные перемены Насти Ивлеевой.