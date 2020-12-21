Первой партией в Латвию планируется доставить 9750 доз вакцины против Covid-19

В свою очередь Министерство здравоохранения сообщает, что, согласно нынешнему плану, Латвия получит дозы вакцины 26 декабря, они будут храниться при температуре -75 градусов.

В свою очередь утром 28 декабря оптовые торговцы лекарствами доставят вакцину в кабинеты вакцинации десяти латвийских больниц, где она при температуре от +2 до +8 градусов может храниться до пяти дней.

Планируется, что вакцинация начнется 28 декабря. Первыми вакцины получат медики, работающие с больными Covid-19 в больницах, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.