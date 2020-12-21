Пн, 21.12.2020
Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями. Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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  • Пранк от Навального, крупнейшие наркобароны Европы и ожидание вакцины. Все, что вы могли пропустить 21 декабря
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Пранк от Навального, крупнейшие наркобароны Европы и ожидание вакцины. Все, что вы могли пропустить 21 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • За сутки подтверждено 395 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека.
  • За сутки в Литве выявлено 2130 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек. В Эстонии - 287 новых случаев, скончались 7 человек.
  • Европейское агентство лекарств и Еврокомиссия утвердила разработанную Pfizer и BioNTech вакцину против Covid-19. Вакцинация сможет начаться уже в ближайшие дни.
  • Новый вид коронавируса: более 20 стран ограничили авиасообщение.
  • В больницах Латвии - почти тысяча пациентов с Covid-19.
  • Ситуация критическая: в больнице Страдиня Covid-19 каждый день заболевает до десяти сотрудников.
  • Во вторник, 22 декабря, правительство примет решение о размещении больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах.
  • Ситуация с распространением Covid-19 в Латвии продолжает ухудшаться.
  • МИД пока не планирует организацию репатриационных рейсов из Великобритании в Латвию.
  • Первые десять кабинетов вакцинации против Covid-19 будут открыты в больницах.
  • От коронавируса умер брат Хосама Абу Мери. Ему был 31 год.

Другие события дня:

  • В Бельгии задержаны "одни из крупнейших наркобаронов Европы". Среди них гражданин Латвии.
  • Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю и заставил во всем признаться.
  • Сейм на год "заморозил" зарплаты членов правительства.
  • От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju выступают мошенники.
  • Здание на перекрестке улиц Бривибас и Матиса планируют перестроить в пятизвездочную гостиницу.
  • В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме.
  • Любовь Соболь задержали возле дома одного из предполагаемых отравителей Навального.
  •  МВД Беларуси составило базу данных протестующих.
  •  "Динамо" расторгло контракт со вторым вратарём за неделю.
  •  Сегодня начинается астрономическая зима.
  •  Умер Александр Курляндский. Он автор "Ну, погоди!" и "Возвращения блудного попугая".
  • 6-летняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров года.
  • Российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари".

Немного легких новостей отвлечься:

  • "А я иду одна - молодая, озорная". Легкоатлетка Дарья Клишина записала песню и сняла клип.
  • "Дом-2" закрывается: вспоминаем ярких участников, ведущих, кастинг в Латвии и рижанина на проекте.
  • 6-летняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров года.

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