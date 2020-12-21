Пранк от Навального, крупнейшие наркобароны Европы и ожидание вакцины. Все, что вы могли пропустить 21 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- За сутки подтверждено 395 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека.
- За сутки в Литве выявлено 2130 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек. В Эстонии - 287 новых случаев, скончались 7 человек.
- Европейское агентство лекарств и Еврокомиссия утвердила разработанную Pfizer и BioNTech вакцину против Covid-19. Вакцинация сможет начаться уже в ближайшие дни.
- Новый вид коронавируса: более 20 стран ограничили авиасообщение.
- В больницах Латвии - почти тысяча пациентов с Covid-19.
- Ситуация критическая: в больнице Страдиня Covid-19 каждый день заболевает до десяти сотрудников.
- Во вторник, 22 декабря, правительство примет решение о размещении больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах.
- Ситуация с распространением Covid-19 в Латвии продолжает ухудшаться.
- МИД пока не планирует организацию репатриационных рейсов из Великобритании в Латвию.
- Первые десять кабинетов вакцинации против Covid-19 будут открыты в больницах.
- От коронавируса умер брат Хосама Абу Мери. Ему был 31 год.
Другие события дня:
- В Бельгии задержаны "одни из крупнейших наркобаронов Европы". Среди них гражданин Латвии.
- Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю и заставил во всем признаться.
- Сейм на год "заморозил" зарплаты членов правительства.
- От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju выступают мошенники.
- Здание на перекрестке улиц Бривибас и Матиса планируют перестроить в пятизвездочную гостиницу.
- В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме.
- Любовь Соболь задержали возле дома одного из предполагаемых отравителей Навального.
- МВД Беларуси составило базу данных протестующих.
- "Динамо" расторгло контракт со вторым вратарём за неделю.
- Сегодня начинается астрономическая зима.
- Умер Александр Курляндский. Он автор "Ну, погоди!" и "Возвращения блудного попугая".
- 6-летняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров года.
- Российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари".
Немного легких новостей отвлечься:
- "А я иду одна - молодая, озорная". Легкоатлетка Дарья Клишина записала песню и сняла клип.
- "Дом-2" закрывается: вспоминаем ярких участников, ведущих, кастинг в Латвии и рижанина на проекте.
- 6-летняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров года.