Бывший сотрудник ФСБ о телефонном звонке Навального: "Это абсолютный провал!"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Навальный под видом помощника секретаря Совбеза позвонил фигуранту расследования о причастности ФСБ к его отравлению.
- В Великобритании появился новый штамм коронавируса, он передается на 70% быстрее обычного.
- Минимум 200 компаний и правительственные ведомства в США стали жертвами хакерской атаки.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 21.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.