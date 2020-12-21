Пн, 21.12.2020
Это новая инициатива - наряду с привычным праздничным оформлением центра города мы хотим создать светлую и домашнюю атмосферу в столичных микрорайонах, чтобы праздник пришел во весь город. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Бывший сотрудник ФСБ о телефонном звонке Навального: "Это абсолютный провал!"

ФОТО: Скриншот с видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Навальный под видом помощника секретаря Совбеза позвонил фигуранту расследования о причастности ФСБ к его отравлению.
  • В Великобритании появился новый штамм коронавируса, он передается на 70% быстрее обычного.
  • Минимум 200 компаний и правительственные ведомства в США стали жертвами хакерской атаки.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 21.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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